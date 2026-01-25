“Cerco di litigare pochissimo con Marco. Non mi piace il conflitto, preferisco essere chiara da subito rivelandomi per quella che sono". Claudia Pandolfi racconta nello studio di Verissimo l'amore per Marco De Angelis, compagno e padre del secondogenito dell'attrice.

"Marco è una persona molto diversa da me. Sono quasi 13 anni che stiamo insieme. È un rapporto molto bello e vivo. Non ho mai voluto che diventasse stantio. Bisogno essere sempre in ascolto dell’altra persona", spiega l'attrice.

Claudia Pandolfi crede che in un rapporto di coppia sia necessario essere dinamici e pronti ai cambiamenti: "Le relazioni sono un incastro complesso. Ci vuole molta alchimia tra le persone. Cambiamo negli anni, non rimaniamo mai gli stessi. Aggiornare la propria storia rispetto a quello che siamo noi è sempre molto utile. Non sono la stessa persona di dieci anni fa”.