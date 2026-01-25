Nella puntata di domenica 25 gennaio di Verissimo, Enrica Bonaccorti parla delle nuove sedute di chemioterapia per il tumore al pancreas, che ha annunciato di avere lo scorso settembre.

Riguardo la nuova fase della malattia, la conduttrice aggiorna sulle sue condizioni di salute: “Speravo di stare meglio. Ho ripreso la chemioterapia perché non era cambiato molto. Un giorno stai benissimo e poi due giorni non stai bene”.

“Sento veramente un sacco di affetto. Io speravo di operarmi. Tra tre mesi si faranno tutte le indagini per poter essere operato”, spiega Enrica Bonaccorti che spera di poter essere operata tra qualche mese, “Ho già cominciato la chemioterapia. Faccio gli esami dopo e vediamo cosa mi dicono".

La conduttrice racconta con grande affetto il rapporto con sua figlia Verdiana: "Mi rimprovera in continuazione. Non posso mangiare i dolci. Ha fatto una scenata al mio assistente. La sento molto vicina perché sto scrivendo delle cose e le faccio leggere a Verdiana. Racconto quasi tutto, tutta la mia vita. Non voglio far soffrire mia figlia. Vorrei darle tutte le cose belle".