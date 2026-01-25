Per la prima volta a Verissimo, Roberta Bruzzone si racconta in un’intervista intima e personale. La criminologa parla del grande dolore affrontato per la perdita dei genitori: “Mio papà Domenico è mancato da poco. Mio padre aveva un diabete terribile che non ha curato come avrebbe dovuto. Nell’arco di un anno ho perso sia mamma che papà. Erano orgogliosi del mio lavoro”.

Il racconto di Roberta Bruzzone continua condividendo le storie del suo passato, la fine del suo primo matrimonio e il grande amore per Massimo Marino, con cui si è sposata nel 2017.

Nel corso dell'intervista, la criminologa condivide anche una scelta molto personale che ha caratterizzato la sua vita: "Ho scelto di non avere figli. Non ho mai messo in discussione questa scelta. Questa decisione ha velocizzato anche la fine del mio precedente matrimonio perché non volevo privare il mio ex marito di questa possibilità".

"Non credo di essere adatta a fare la madre. È un'esperienza così totalizzante che non mi sono sentita di affrontarla. Ho fatto una scelta di consapevolezza", spiega Roberta Bruzzone a Silvia Toffanin.