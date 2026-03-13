Ospite a Verissimo, Virginia Mihajlovic ha presentato i figli Violante (2021) e Leone Siniša (2024), nati dal matrimonio con Alessandro Vogliacco.

La figlia di Siniša Mihajlovic e Arianna Rapaccioni ha parlato del fatto che in futuro vorrebbe allargare ancora la famiglia. "Avendo avuto tanti fratelli, so cosa significa avere l'appoggio di un fratello o di una sorella. È stato importante per me in un periodo difficile, ma anche nei periodi belli. Un fratello arricchisce qualsiasi cosa. E vorrei regalare a Violante e Leone la stessa gioia che i miei genitori hanno regalato a me", ha raccontato Virginia a Silvia Toffanin.