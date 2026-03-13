Virginia Mihajlović pubblica su Instagram un emozionante collage che mostra lo sguardo del figlio Leone Siniša - avuto nel 2024 con il marito Alessandro Vogliacco, accanto al volto di suo papà Sinisa Mihajlović.
"Nei suoi occhi ci sei tu papà", sono le parole pieni d'amore scritte da Virginia per ricordare sua papà scomparso nel 2022.
Ospite a Verissimo, Virginia Mihajlovic ha presentato i figli Violante (2021) e Leone Siniša (2024), nati dal matrimonio con Alessandro Vogliacco.
La figlia di Siniša Mihajlovic e Arianna Rapaccioni ha parlato del fatto che in futuro vorrebbe allargare ancora la famiglia. "Avendo avuto tanti fratelli, so cosa significa avere l'appoggio di un fratello o di una sorella. È stato importante per me in un periodo difficile, ma anche nei periodi belli. Un fratello arricchisce qualsiasi cosa. E vorrei regalare a Violante e Leone la stessa gioia che i miei genitori hanno regalato a me", ha raccontato Virginia a Silvia Toffanin.