Achille Costacurta, 21 anni, pubblica su Instagram una serie di foto del suo ultimo viaggio a Ibiza. Tra gli scatti, anche uno con la mamma Martina Colombari. "La isola magica in famiglia", sono le parole che accompagnano la pubblicazione social, ripostata tra le sue storie Instagram anche dalla stessa attrice, 50 anni.

Tra i viaggi intrapresi da Achille Costacurta anche quello del retreat di meditazione in India, che ha poi deciso di interrompere: "Non ho resistito. Erano 12,5 ore di meditazione al giorno. Dopo 70 ore ho preferito andare via. Non riuscivo più a tenere la concentrazione, essendo il mio primo approccio a questo mondo".

Achille Costacurta racconta la sua rinascita a Verissimo

Ospite a Verissimo a dicembre 2025, Achille Costacurta aveva ripercorso la sua difficile storia, segnata dall'abuso di sostanze, e aveva parlato della sua rinascita: "In Colombia avevo abusato di sostanze, quando sono tornato sono andato in una clinica in Svizzera. Lì mi hanno spiegato che volevo curare i miei traumi con la droga e mi hanno aiutato a trovare una soluzione, sono stati gli unici. Oggi prendo un farmaco per l'ADHD. Non ho più fatto uso di sostanze".