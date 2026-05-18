Diego Armando Maradona Junior, l'intervista in 100 secondi

Dalla ricerca di giustizia per la morte di suo padre Maradona alla fine del suo matrimonio con Nunzia Pennino: Diego Armando Maradona Junior si è raccontato a Verissimo. "Ho letto bene tutte le carte e non serve un esperto per capire che la colpa sia dello staff medico che seguiva mio padre. C'è stata negligenza", ha detto a Verissimo il figlio del grande Diego Armando Maradona, scomparso nel 2020.



Si è riaperto il processo per accertare le responsabilità per la morte di Maradona. "Più va avanti il processo e più la ferita si riapre perché si ascoltano audio, si riascoltano testimonianze. Sono audio brutti, in cui si dicono cose brutte come: 'Morirà, lascialo stare' o 'Dobbiamo fare la cartella clinica, se muore non abbiamo una cartella clinica'", ha affermato Diego Armando Maradona Junior, che ha parlato anche della separazione dall'ex moglie Nunzia Pennino, con cui ha avuto due figli: "È stata una cosa brutta, che non mi aspettavo perché per me il matrimonio è sacro".



Per quanto riguarda le motivazioni che hanno portato alla fine del matrimonio, Diego Armando Maradona Junior ha detto: "Sono stato zitto due anni per rispetto, ma non accetto che si dicano bugie. Oggi la mia ex moglie è in un'altra relazione e sono felice se lei è felice, ma non ci sto che si racconti che quella relazione è nata alla fine del nostro matrimonio".



Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Diego Armando Maradona Junior.