Diego Armando Maradona Junior: "Ho ascoltato audio brutti su mio padre: 'Morirà, lascialo stare'"

Diego Armando Maradona Junior condivide a Verissimo la sua richiesta di giustizia, dopo la scomparsa nel 2020 di suo padre Diego Armando Maradona, sulla cui responsabilità è stato riaperto il processo.



"Ho letto bene tutte le carte e non serve un esperto per capire che la colpa sia dello staff medico che seguiva mio padre. C'è stata negligenza. Quando è stata fatta l'autopsia, mio padre aveva tre litri e mezzo di liquidi nel corpo. Come hanno fatto i medici a non accorgersi che stava così male? Oppure se ne sono accorti e se ne sono fregati?", afferma Diego Armando Maradona Junior, 39 anni, che ha ascoltato anche gli audio inseriti nell'inchiesta: "Si dicono cose brutte, sono audio brutti in cui si dicono cose come: 'Morirà, lascialo stare' o 'Dobbiamo fare la cartella clinica, se muore non abbiamo una cartella clinica'. Mio padre non stava bene già da diverso tempo, avrebbe dovuto avere una cartella clinica lunghissima".



Insieme ai suoi fratelli, Diego Armando Maradona Junior è deciso a cercare la verità sulla morte del padre: "Non credo sia giusto che l'abbiano fatto morire così. Voglio che venga fatta giustizia perché, dopo una vita come quella che ha avuto, spero che quel 25 novembre 2020 abbia trovato un po' di pace, ma senza giustizia è come se non fosse del tutto in pace".