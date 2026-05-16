Arisa: "Sono molto focosa da fidanzata, ma da single non sono da rapporti occasionali"

Arisa parla a Verissimo dell'amore e rivela di essere single. "Non c'è niente, zero", afferma la cantante, 43 anni.

Riguardo alla ricerca dell'amore, Arisa dice: "Non cerco nulla, in questo momento sto molto bene. Le mie amiche però mi hanno consigliato di iscrivermi alle app di incontri, ci ho provato, ho cominciato delle conversazioni, però poi non ce la faccio".

"Quando sono fidanzata sono molto focosa con il mio fidanzato, però purtroppo se non sono fidanzata non ho rapporti occasionali", aggiunge la cantante, che con ironia chiede: "Quanti anni mi restano? Fino a quando si può copulare?".