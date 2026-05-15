Sabato 16 e domenica 17 maggio su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo.

Sabato alle ore 16.30:

Sabato a Verissimo si racconterà Arisa, artista dalla voce e dallo stile unico.

Per la prima volta in studio la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, in libreria con “La cura”.

Inoltre, a Verissimo, dopo la riapertura, lo scorso 14 aprile, del processo per la morte di suo padre, la richiesta di giustizia di Diego Armando Maradona Junior.

E ancora, sarà in studio con la sua energia e storia di vita Mara Maionchi.

Infine, pronti per la finalissima di Amici in onda domenica, in prima serata su Canale 5, spazio alle emozioni di: Elena, Nicola, Emiliano, Alessio, Angie e Lorenzo.

Domenica alle ore 16.30:

Domenica appuntamento con Verissimo – Le storie, una selezione delle interviste più intense realizzate da Silvia Toffanin nel corso di questa edizione.