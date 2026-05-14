Originario di Montegranaro, Nicola Marchionni è un ballerino di danza classica che all'interno della scuola di Amici ha avuto Alessandra Celentano come insegnante di riferimento. Nel corso della semifinale del programma, Nicola ha voluto dedicare la sua esibizione alla mamma che non c'è più.

Classe 2008, Emiliano Fiasco è entrato nella scuola di Amici a soli 17 anni. Originario di Roma, è il più giovane ballerino di questa edizione del talent, guidato dagli insegnamenti di Alessandra Celentano.



Alessio Di Ponzio è originario di Taranto ed è un ballerino cresciuto con Michael Jackson come idolo. Ad Amici25 ha avuto Emanuel Lo come prof di riferimento.



Nata a Firenze nel 2006, Elena D'Elia è una cantautrice che nel corso del talent ha pubblicato gli inediti Per me, Wanda e Lolita. Inizialmente guidata da Anna Pettinelli, ha poi cambiato team entrando a far parte di quello di Rudy Zerbi.



Angelica Paola Ibba, conosciuta ad Amici come Angie, è una cantautrice nata in provincia di Cagliari ma che da tempo vive a Milano. Classe 2001, nella scuola ha avuto Lorella Cuccarini come prof. di riferimento.



Lorenzo Salvetti è un cantante e pianista classe 2008, originario di Verona. Fin da bambino ha coltivato il suo talento per la musica, iscrivendosi prima a una scuola di musical e studiando poi al liceo pianoforte e canto barocco.