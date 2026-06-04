Paola Di Benedetto , 31 anni, ha condiviso su Instagram alcune foto del suo addio al nubilato. I festeggiamenti si sono svolti a Forte dei Marmi insieme ad amici e amiche della conduttrice e modella. "Il mio addio al nubilato è stato crazy", ha scritto la futura sposa a corredo degli scatti. A prendere parte ai festeggiamenti serali dell'addio al nubilato anche il promesso sposo, il calciatore Raoul Bellanova , che ha commentato la pubblicazione social con gli scatti del party: "La mia futura mogliettina".

Paola Di Benedetto sposerà presto il calciatore Raoul Bellanova . La cerimonia si terrà in Veneto, la regione che ha dato i natali alla modella e conduttrice. Dopo la proposta di matrimonio avvenuta nell'estate 2025, Paola Di Benedetto aveva condiviso sui social alcuni scatti in cui mostrava l' anello di fidanzamento . "Mille volte sì", aveva scritto la showgirl vicentina a corredo di un selfie insieme al calciatore.

Paola Di Benedetto, l'amore per Raoul Bellanova raccontato a Verissimo

Ospite a Verissimo a gennaio 2025, Paola Di Benedetto aveva raccontato l'inizio della relazione con il calciatore Raoul Bellanova: "Mi ha conquistata in modo inaspettato: mi ha mandato un mazzo gigante di rose azzurre. Poi mi ha fatto sapere, da alcuni amici, che fossero da parte sua. Dopo l'ho contattato io sui social e ci siamo incontrati. Al primo appuntamento è scoccata la scintilla".



Nel corso dell'intervista, la modella e conduttrice aveva anche spiegato: "Siamo abbastanza giovani entrambi, con due caratteri molto forti. A volte per conoscersi bisogna attraversare anche momenti in cui devi imparare a fidarti e devi trovare un compromesso. Oggi, però, posso dire che siamo una squadra fortissima".

