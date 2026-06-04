Paola Di Benedetto, 31 anni, ha condiviso su Instagram alcune foto del suo addio al nubilato. I festeggiamenti si sono svolti a Forte dei Marmi insieme ad amici e amiche della conduttrice e modella. "Il mio addio al nubilato è stato crazy", ha scritto la futura sposa a corredo degli scatti. A prendere parte ai festeggiamenti serali dell'addio al nubilato anche il promesso sposo, il calciatore Raoul Bellanova, che ha commentato la pubblicazione social con gli scatti del party: "La mia futura mogliettina".
Paola Di Benedetto sposerà presto il calciatore Raoul Bellanova. La cerimonia si terrà in Veneto, la regione che ha dato i natali alla modella e conduttrice. Dopo la proposta di matrimonio avvenuta nell'estate 2025, Paola Di Benedetto aveva condiviso sui social alcuni scatti in cui mostrava l'anello di fidanzamento. "Mille volte sì", aveva scritto la showgirl vicentina a corredo di un selfie insieme al calciatore.
Ospite a Verissimo a gennaio 2025, Paola Di Benedetto aveva raccontato l'inizio della relazione con il calciatore Raoul Bellanova: "Mi ha conquistata in modo inaspettato: mi ha mandato un mazzo gigante di rose azzurre. Poi mi ha fatto sapere, da alcuni amici, che fossero da parte sua. Dopo l'ho contattato io sui social e ci siamo incontrati. Al primo appuntamento è scoccata la scintilla".
Nel corso dell'intervista, la modella e conduttrice aveva anche spiegato: "Siamo abbastanza giovani entrambi, con due caratteri molto forti. A volte per conoscersi bisogna attraversare anche momenti in cui devi imparare a fidarti e devi trovare un compromesso. Oggi, però, posso dire che siamo una squadra fortissima".