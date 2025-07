Paola Di Benedetto sposerà Raoul Bellanova: "Mille volte sì"

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova presto sposi (Instagram_@paodb)

Paola Di Benedetto sposerà Raoul Bellanova. A condividere la bella notizia è stata la stessa modella e conduttrice, che sui social ha condiviso alcuni scatti in cui mostra l'anello di fidanzamento. "Mille volte sì", scrive la showgirl vicentina a corredo di un selfie insieme al calciatore, reduce da una brillante stagione nell'Atalanta.

La proposta di matrimonio arriva a circa un mese di distanza dal viaggio in Africa, dove Paola Di Benedetto e Raoul Bova hanno condiviso prima un safari nella natura e poi qualche giorno di relax alle Seychelles. "A mani basse l'esperienza più incredibile della mia vita - Aveva scritto la modella a corredo di alcuni scatti in cui aveva immortalato anche elefanti, leoni, zebre e giraffe -. Ora capisco tutti quelli che mi dicevano “quando andrai via ti verrà il mal d'Africa, vedrai!” "

Paola Di Benedetto, l'amore per Raoul Bellanova

"Mi ha conquistata in modo inaspettato: mi ha mandato un mazzo gigante di rose azzurre. Poi mi ha fatto sapere, da alcuni amici, che fossero da parte sua. Dopo l'ho contattato io sui social e ci siamo incontrati. Al primo appuntamento è scoccata la scintilla". Con queste parole, Paola Di Benedetto aveva raccontato l'inizio della relazione con il calciatore Raoul Bellanova, 25 anni. Durante l'intervista, la modella aveva quindi spiegato: "Siamo abbastanza giovani entrambi, con due caratteri molto forti. A volte per conoscersi bisogna attraversare anche momenti in cui devi imparare a fidarti e devi trovare un compromesso. Oggi, però, posso dire che siamo una squadra fortissima". Nel gennaio 2024, i due avevano affrontato una profonda crisi che aveva spinto Paola Di Benedetto ad annunciare la fine della relazione, per poi riconciliarsi e proseguire insieme la storia d'amore che presto li vedrà all'altare.