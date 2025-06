Paola Di Benedetto, il safari con Raoul Bellanova: “Ora capisco il mal d’Africa”

Paola Di Benedetto ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti della straordinaria esperienza vissuta durante un safari in Africa insieme al fidanzato Raoul Bellanova, calciatore di 25 anni. La conduttrice e modella, 30 anni, ha raccontato il suo viaggio attraverso un carosello di immagini accompagnato da una didascalia: "A mani basse l’esperienza più incredibile della mia vita. Ora capisco tutti quelli che mi dicevano quando andrai via ti verrà il mal d’Africa, vedrai!”.

Paola Di Benedetto, l'amore per Raoul Bellanova

Paola Di Benedetto, ospite di Verissimo, aveva raccontato l'inizio della storia d'amore con Raoul Bellanova: "Mi ha conquistata in modo inaspettato: mi ha mandato un mazzo gigante di rose azzurre. Poi mi ha fatto sapere, da alcuni amici, che fossero da parte sua. Dopo l'ho contattato io sui social e ci siamo incontrati. Al primo appuntamento è scoccata la scintilla". La conduttrice, durante l'intervista, aveva anche detto: "Siamo abbastanza giovani entrambi con due caratteri molto forti. A volte per conoscersi bisogna attraversare anche momenti in cui devi imparare a fidarti e devi trovare un compromesso. Oggi però posso dire che siamo una squadra fortissima".