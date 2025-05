Paola Di Benedetto, la dedica al fidanzato Raoul Bellanova: "Grazie per tutto ciò che stiamo costruendo"

Raoul Bellanova e Paola Di Benedetto (Instagram_@paodb)

Paola Di Benedetto rivolge una toccante dedica su Instagram al fidanzato Raoul Bellanova, che il 17 maggio ha compiuto 25 anni. "Non sono lontanamente sufficienti queste poche foto e questi pochi video per far capire la persona speciale che sei! Divertente, umile, gioioso, dedito alla famiglia e agli affetti oltre che essere un vero professionista", ha scritto la conduttrice e modella sui social, a corredo di alcuni scatti che ripercorrono diversi momenti di vita trascorsa insieme. Quindi, Paola Di Benedetto ha proseguito: "Questo è il tuo secondo compleanno che passiamo insieme ma spero siano solo i primi di tanti e tanti ancora… Grazie per tutto ciò che stiamo costruendo, grazie per esserci stato quando le cose non andavano bene e grazie per esserci ogni singolo giorno. Grazie anche perché alle volte dovrei essere io che insegno qualcosa a te, e invece sei tu che insegni a me". E conclude: "Buon compleanno amore mio, ti meriti tutto il bene del mondo e anche oltre! Ti amo con tutto il cuore".

A gennaio, Paola Di Benedetto è stata ospite di Verissimo, raccontando l'inizio della storia d'amore con il Bellanova: "Mi ha conquistata in modo inaspettato: mi ha mandato un mazzo gigante di rose azzurre. Poi mi ha fatto sapere, da alcuni amici, che fossero da parte sua. Dopo l'ho contattato io sui social e ci siamo incontrati. Al primo appuntamento è scoccata la scintilla". Tra i due non sono mancati momenti complicati, a tal punto che nel gennaio 2024 avevano annunciato la fine della loro relazione, per poi tornare insieme. "Siamo abbastanza giovani entrambi con due caratteri molto forti. A volte per conoscersi bisogna attraversare anche momenti in cui devi imparare a fidarti e devi trovare un compromesso. Oggi però posso dire che siamo una squadra fortissima", aveva scritto Paola Di Benedetto all'epoca.