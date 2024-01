Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova hanno confermato la fine della loro relazione. "Io e Raoul volevamo confermare la fine della nostra storia", scrive sui social la modella, che lunedì 8 gennaio ha festeggiato il suo 29esimo compleanno. "Lo facciamo per onestà nei vostri confronti visto che, con piacere, abbiamo spesso condiviso momento della nostra vita con voi - ha proseguito nelle stories, con un messaggio condiviso nelle stesse modalità anche dal calciatore del Torino - Ci tenevamo a sottolineare che non c'è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d'incontro, e dopo ripetuti tentativi questa decisione è stata inevitabile. Infine la conduttrice conclude: "Auguro a Raoul ogni bene per la sua vita e il suo lavoro". Paola di Benedetto - che in passato è stata legata a Federico Rossi, per poi avere una breve relazione con Rkomi - aveva ufficializzato la sua storia d'amore con il difensore granata lo scorso luglio, condividendo sui social la prima foto di coppia. Qualche tempo prima il calciatore aveva pubblicato su Instagram alcune sue foto in Grecia, e Paola Di Benedetto, aggiungendo sempre un cuore, aveva commentato: "Mi manchi".

Instagram @paodb e @raoulbellanova