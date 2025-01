Paola Di Benedetto parla a Verissimo dell'amore per Raoul Bellanova: "Stiamo insieme da quasi due anni". A proposito del primo incontro con il calciatore, la modella e conduttrice, 30 anni, rivela: "Mi ha conquistata in modo inaspettato: mi ha mandato un mazzo gigante di rose azzurre. Poi mi ha fatto sapere, da alcuni amici, che fossero da parte sua. Dopo l'ho contattato io sui social e ci siamo incontrati. Al primo appuntamento è scoccata la scintilla". Nei due anni insieme tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, 24 anni, non sono mancati momenti complicati, tanto che a gennaio del 2024 avevano annunciato la fine della loro storia, per poi tornare insieme. "Siamo abbastanza giovani entrambi con due caratteri molto forti. A volte per conoscersi bisogna attraversare anche momenti in cui devi imparare a fidarti e devi trovare un compromesso. Oggi però posso dire che siamo una squadra fortissima". Per quanto riguarda invece le voci di una presunta gravidanza, circolate di recente, Paola Di Benedetto smentisce: "Al momento non sono incinta".