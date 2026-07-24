Roberto Bolle avrà la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame: “Un sogno”

Roberto Bolle avrà la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Ad annunciarlo è lo stesso ballerino di fama mondiale, 51 anni, sui social. "Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni. Fino al giorno in cui diventano realtà. Entrare a far parte della Hollywood Walk of Fame Classe 2027 è uno di quei momenti - scrive Roberto Bolle -. Un riconoscimento che mi emoziona profondamente e che considero tra i più importanti della mia vita e della mia carriera".
Il re della danza dedica un pensiero a chi gli è sempre stato vicino nel suo percorso: "Nulla si costruisce da soli. Per questo desidero condividere questo riconoscimento con chi ha reso possibile il mio cammino: la mia famiglia, il mio team, tutte le persone che mi hanno sostenuto nel corso degli anni e il pubblico che continua a seguirmi con affetto ed entusiasmo". "Questa stella porta anche un po’ della danza, dell’arte e dell’Italia nel cuore di Hollywood. Ed è questo che mi rende ancora più felice. Grazie di cuore", conclude Roberto Bolle.
Roberto Bolle aveva ripercorso a Verissimo la sua straordinaria carriera. Nel 2022, aveva ricordato l'emozione di diventare, a 21 anni, primo ballerino alla Scala di Milano: "Dopo una recita di Romeo e Giulietta al castello Sforzesco di Milano, il giorno dopo, mi ha chiamato la direttrice per dirmi che mi avrebbero nominato primo ballerino. L'emozione è stata grandissima, la prima telefonata è stata a mamma e papà a casa. Per me è stata una soddisfazione enorme. Mi emoziono sempre a ricordarlo, al telefono mi sono messo a piangere e facevo fatica a dire le parole e anche adesso, perché rivivo quell'emozione".
Tornato a Verissimo nel 2025, aveva svelato i suoi sogni per il futuro. "Hai raggiunto dei traguardi che sembravano dei sogni. Cosa ti auguri oggi?", era stata la domanda di Silvia Toffanin. A cui Roberto Bolle aveva risposto: "Mi auguro di continuare a vivere nella danza, e con la danza, ancora per tanto. Ma mi auguro soprattutto di continuare, al di là del palcoscenico, a vivere con entusiasmo ogni passo di danza, di continuare a ispirare i giovani e di fare qualcosa per il loro futuro. La danza è una maestra di vita e può mettere nei ragazzi dei piccoli semi, che poi, germogliati, potrebbero farli diventare persone migliori".