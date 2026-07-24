Roberto Bolle avrà la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame: “Un sogno”

Roberto Bolle avrà la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Ad annunciarlo è lo stesso ballerino di fama mondiale, 51 anni, sui social. "Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni. Fino al giorno in cui diventano realtà. Entrare a far parte della Hollywood Walk of Fame Classe 2027 è uno di quei momenti - scrive Roberto Bolle -. Un riconoscimento che mi emoziona profondamente e che considero tra i più importanti della mia vita e della mia carriera".

Il re della danza dedica un pensiero a chi gli è sempre stato vicino nel suo percorso: "Nulla si costruisce da soli. Per questo desidero condividere questo riconoscimento con chi ha reso possibile il mio cammino: la mia famiglia, il mio team, tutte le persone che mi hanno sostenuto nel corso degli anni e il pubblico che continua a seguirmi con affetto ed entusiasmo". "Questa stella porta anche un po’ della danza, dell’arte e dell’Italia nel cuore di Hollywood. Ed è questo che mi rende ancora più felice. Grazie di cuore", conclude Roberto Bolle.