Terminata la conduzione del Grande Fratello Vip e terminati anche i festeggiamenti per la prima comunione della figlia Isabel, Ilary Blasi si concede qualche giorno di relax al mare insieme al compagno Bastian Muller. La conduttrice, 45 anni, ha pubblicato sui social alcuni scatti realizzati sull'isola di Ceo, in Grecia.
Ospite a Verissimo, Ilary Blasi aveva confermato il matrimonio con Bastian Muller. "Se mi sposo? Quando divorzio", aveva detto la conduttrice, che è stata sposata dal 2005 al 2022 con Francesco Totti, con cui ha avuto i figli Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016). Per quanto riguarda il divorzio dall'ex marito, Ilary Blasi aveva aggiunto: "Manca poco, siamo ai titoli di coda". Ilary Blasi aveva parlato anche delle parole in tedesco che ha dedicato a Bastian Muller per il compleanno: "Ho usato il traduttore. So cosa ho scritto, ma non saprei leggerlo".