Ospite a Verissimo, Ilary Blasi aveva confermato il matrimonio con Bastian Muller. "Se mi sposo? Quando divorzio", aveva detto la conduttrice, che è stata sposata dal 2005 al 2022 con Francesco Totti, con cui ha avuto i figli Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016). Per quanto riguarda il divorzio dall'ex marito, Ilary Blasi aveva aggiunto: "Manca poco, siamo ai titoli di coda". Ilary Blasi aveva parlato anche delle parole in tedesco che ha dedicato a Bastian Muller per il compleanno: "Ho usato il traduttore. So cosa ho scritto, ma non saprei leggerlo".