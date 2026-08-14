Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi festeggiano il primo compleanno della figlia Camilla. Per l'occasione, il campione, 34 anni, condivide sui social una lunga dedica. "Ci sono giorni nei calendari delle nostre vite che sono destinati a diventare indelebili. Giorni che non dimenticheremo mai, che ci strapperanno lacrime ogni qual volta li ripercorreremo nelle nostre menti", scrive Gianmarco Tamberi pubblicando alcuni scatti del suo primo anno da papà: "Oggi, un anno fa, tu venivi al mondo. In un solo anno hai letteralmente stravolto la nostra vita, fatto esplodere i nostri cuori di gioia. Hai dato a me la forza di reagire in uno dei momenti più duri della mia vita . Tutto questo in un solo anno di vita, amore mio. Sono completamente, coscientemente, follemente innamorato di te".

Anche mamma Chiara Bontempi ha pubblicato alcune foto del suo primo anno da mamma e alcuni ricordi della gravidanza, scrivendo: "Al tuo papà ho sempre detto che avrei voluto creare una famiglia insieme, perché da un amore così non poteva che nascere qualcosa di magico. Tu sei la nostra magia amore mio, la cosa più bella che potesse capitarci . Mi hai fatto scoprire una forza che non credevo di avere. Sapevo già cosa fosse l’amore, ma tu mi hai fatto capire che non esistono limiti a questo sentimento. Io ti guardo e ancora stento a crederci. Tu bambina così gioiosa e amorevole, sei semplicemente come ti ho sempre sognata amore mio".

Insieme da più di 15 anni e sposati dall'ottobre del 2022, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono diventati genitori ad agosto del 2025. A Verissimo, avevano condiviso le emozioni dopo la nascita della figlia. "Sognavo una bimba. Ogni giorno sono sempre più innamorato di quel piccolo angioletto", aveva affermato il campione, che aveva ammesso di aver vissuto momenti complicati dopo l'arrivo della piccolina: "Nei primi mesi è stato un po' difficile capire cosa stesse succedendo. Poi c'è stato come un click e da quel momento ogni cosa che sembrava un peso - cambiarla, cullarla per farla dormire, farla smettere di piangere - è diventata qualcosa che non vedo l'ora di fare. Quando non sono con lei mi manca da morire".

Parlando del nuovo equilibrio da genitori, Chiara Bontempi aveva ammesso: "Ci stiamo lavorando. È stato uno stravolgimento importante". Alla domanda se in futuro desiderino una sorellina o un fratellino per Camilla, la moglie del campione aveva risposto: "Fino a due mesi fa avrei detto un no categorico, adesso dico sì, ma dopo le Olimpiadi di Los Angeles 2028".