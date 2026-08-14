Le Vip che hanno scelto il social freezing

Di recente è tornato a imporsi nel dibattito pubblico il tema del social freezing, tecnica di crioconservazione degli ovociti che consente alle donne di preservare la propria fertilità. Nello star system, diverse donne hanno già colto questa opportunità: da Priyanka Chopra a Kristen Stewart fino a Paris Hilton.



Prima della diagnosi di tumore ovarico, Bianca Balti aveva parlato sui social del suo percorso di Social Freezing. "L'anno scorso ho congelato gli ovociti alla fine di una relazione fatta di dinamiche tossiche. Ho deciso di non limitare la mia possibilità di diventare ancora madre alla presenza di quell’uomo e in generale di una relazione", aveva spiegato sui social nel 2022.

In Italia anche Matilde Gioli aveva espresso il desiderio di ricorrere al Social Freezing: "Ho avuto modo di riflettere, prenderò appuntamento perché credo che sia l'età giusta per farlo. Sono molto propositiva. Affinché i ragazzi abbiano piena libertà di scelta, devono ricevere corrette e approfondite informazioni su quanto è possibile fare per proteggere la nostra capacità riproduttiva, naturalmente attraverso stili di vita sani, ma anche prendendo in considerazione, appunto, di crioconservare gli ovociti".



Prima di diventare mamma di Amanda, Nina Palmieri aveva scelto il Social Freezing. A Verissimo aveva detto: "Prima di avere Amanda, avevo scelto di congelare gli ovuli. Avevo un compagno, che non è il papà di Amanda, ma non sentivo il famoso orologio biologico. Ho pensato però che, se mi fosse venuto il desiderio di diventare mamma e non ci fossi riuscita in futuro, l'avrei vissuto con tristezza e ansia. Amanda non è stata una scelta. Io che avevo scelto di programmare, congelando gli ovuli, alla fine sono stata sorpresa. Amanda è arrivata naturalmente, in modo inaspettato e folle. Conoscevo il papà di Amanda da pochissimo tempo, quando ho scoperto di essere incinta". Taylor Mega ha parlato a Verissimo dei suoi problemi di fertilità per cui ha deciso di congelare gli ovociti.

Nel video sopra, le donne del mondo dello spettacolo in Italia e nello star system che hanno scelto di congelare gli ovociti