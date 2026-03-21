Nina Palmieri e la maternità a 41 anni: "Amanda non è stata una scelta, qualche anno prima avevo congelato gli ovuli"

Nina Palmieri parla a Verissimo della maternità e dell'amore per la figlia Amanda, nata nel 2017. "Amanda è veramente la mia ricchezza, la mia luce", afferma la giornalista e inviata de Le Iene.



Riguardo alla maternità, arrivata all'età di 41 anni, Nina Palmieri dice: "Prima di avere Amanda, avevo scelto di congelare gli ovuli. Avevo un compagno, che non è il papà di Amanda, ma non sentivo il famoso orologio biologico. Ho pensato però che, se mi fosse venuto il desiderio di diventare mamma e non ci sarei riuscita in futuro, l'avrei vissuto con tristezza e ansia".



Qualche anno dopo la decisione di congelare gli ovuli, Nina Palmieri ha scoperto di essere incinta: "Amanda non è stata una scelta. Io che avevo scelto di programmare, congelando gli ovuli, alla fine sono stata sorpresa. Amanda è arrivata naturalmente, in modo inaspettato e folle. Conoscevo il papà di Amanda da pochissimo tempo, quando ho scoperto di essere incinta. Ho dovuto riorganizzare una vita complessa, ma ho imparato a essere la sua mamma e lo sto imparando ancora ogni giorno".