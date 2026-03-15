Patty Pravo: "Sono andata a Sanremo non per mettermi in gara"

Patty Pravo parla a Verissimo della sua recente esperienza al Festival di Sanremo. "È andata bene, il pubblico era stupendo. Sono andata per presentare il mio brano Opera, certamente non per mettermi in gara".



Quello del 2026 per Patty Pravo è stato l'undicesimo Festival di Sanremo in 60 anni di carriera. Della sua prima esperienza nel 1970, dice: "Ero curiosa perché mia nonna mi cantava le canzoni di Sanremo. Quindi da grande volevo partecipare, vedere com'era. Andai in coppia con Little Tony, ci divertimmo tantissimo".



La cantante avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo anche nel '90, ma all'ultimo momento ha rinunciato: "Non mi piaceva il testo, avevo chiesto di farlo cambiare perché c'erano delle volgarità. Non lo cambiarono e io non andai".