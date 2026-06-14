Guillermo Mariotto e l'amore: "Se ho un compagno? Non uno"

Guillermo Mariotto parla a Verissimo dell'amore: "Io amo e questo è sicuro". Alla domanda da quanto tempo ami, lo stilista, 60 anni, risponde: "Alcuni da tanto, altri da poco". A un'ulteriore domanda se abbia un compagno, Guillermo Mariotto replica: "Non uno", aggiungendo di avere "molti amici speciali".

Per lo stilista l'amore è una componente importantissima della vita. A questo proposito dice: "Nella vita mi auguro tanto amore, sbrighiamoci ad amare. Senza l'amore tutta questa vita, tutte queste bollette che paghiamo, tutte queste tasse, non hanno senso. Nella vita non servono tante cose, non servono macchine di lusso, serve l'amore. Se non abbiamo l'amore, che siamo venuti a fare?".

