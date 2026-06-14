René De Silvestro parla a Verissimo del grave infortunio all'età di 17 anni in seguito al quale ha perso l'uso delle gambe. "Ricordo tutto di quel giorno. Era il 22 dicembre del 2013, era il giorno di una gara, avevo appena messo gli sci per scaldarmi, sono scivolato andando contro un albero. Non ho perso i sensi. Era l'alba, per fortuna mi ha visto un mio amico e ha chiamato subito i soccorsi. Sono stato trasportato in ospedale d'urgenza dove sono stato operato. Sono stato sette mesi in ospedale", afferma lo sciatore, che oggi ha 29 anni.



Ricordando la sua reazione di fronte alla consapevolezza della gravità di quell'incidente, René De Silvestro dice: "L'ho capito subito quando ho sentito che non riuscivo a rialzarmi. Poi in ospedale ho visto la sofferenza dei miei genitori, dei miei amici e ho cercato subito di rimettermi in sesto. In ospedale mi hanno insegnato la vita quotidiana di una persona in carrozzina".