Giulia Belmonte compie 31 anni e dedica un messaggio d’amore a Stash: “L’uomo della mia vita”

Giulia Belmonte compie 31 anni e per celebrare questo traguardo condivide sui social una dedica rivolta al compagno Stash e alle figlie Grace e Imagine, avute insieme al cantante. "Oggi sono 31 e… Ho accanto l’uomo della mia vita. Lui che è la mia famiglia, che amo più di qualsiasi altra cosa, lui che mi sopporta, mi supporta e crede in me ogni giorno. La mia persona, la mia casa, il mio amore grande": inizia così la riflessione pubblicata dall'influencer su Instagram a corredo di alcune foto.

"Sono mamma di due bambine meravigliose. Il regalo più grande che la vita potesse farmi, loro hanno riempito la mia vita di una felicità che non sapevo nemmeno di poter conoscere", aggiunge Giulia Belmonte, che con Stash ha avuto le figlie Grace, 6 anni a dicembre, e Imagine, di 4 anni.

"31 anni e mi sento profondamente grata e fortunata - conclude l'influencer - Per l’amore che mi circonda, per la famiglia che ho costruito, per i sogni realizzati e per tutti quelli che ho ancora nel cuore. E non potrei desiderare regalo più bello dalla vita".