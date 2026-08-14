Giulia Belmonte compie 31 anni e dedica un messaggio d’amore a Stash: “L’uomo della mia vita”

Giulia Belmonte compie 31 anni e per celebrare questo traguardo condivide sui social una dedica rivolta al compagno Stash e alle figlie Grace e Imagine, avute insieme al cantante. "Oggi sono 31 e… Ho accanto l’uomo della mia vita. Lui che è la mia famiglia, che amo più di qualsiasi altra cosa, lui che mi sopporta, mi supporta e crede in me ogni giorno. La mia persona, la mia casa, il mio amore grande": inizia così la riflessione pubblicata dall'influencer su Instagram a corredo di alcune foto.
"Sono mamma di due bambine meravigliose. Il regalo più grande che la vita potesse farmi, loro hanno riempito la mia vita di una felicità che non sapevo nemmeno di poter conoscere", aggiunge Giulia Belmonte, che con Stash ha avuto le figlie Grace, 6 anni a dicembre, e Imagine, di 4 anni.
"31 anni e mi sento profondamente grata e fortunata - conclude l'influencer - Per l’amore che mi circonda, per la famiglia che ho costruito, per i sogni realizzati e per tutti quelli che ho ancora nel cuore. E non potrei desiderare regalo più bello dalla vita".
Legati sentimentalmente dal 2017, Stash e Giulia Belmonte sono diventati per la prima volta genitori nel 2020 con la nascita di Grace. Due anni dopo, nel 2022, è nata la seconda figlia della coppia, Imagine. Ospiti a Verissimo, Giulia Belmonte e Stash avevano parlato dell'amore per le due figlie. "Penso che un figlio sia un dono. Sento di essere migliorato con accanto Giulia e le nostre due poesie che ci sono state regalate", aveva dichiarato il cantante. L'influencer aveva aggiunto: "Io sono felicissima. Guardo Stash, Grace, Imagine e capisco che non mi manca nulla".