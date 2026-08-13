Nina Palmieri e Giulio Golia ricordano Nadia Toffa a 7 anni dalla scomparsa

Come Nina Palmieri , che su Instagram pubblica delle toccanti parole. "Ogni anno, il 13 agosto, cerco delle foto di te nella mia galleria piena di tutto - scrive Nina Palmieri nella didascalia che accompagna due scatti di Nadia Toffa - E ogni anno 'diventano sempre le stesse'. Avremmo dovuto farne tante, ne avremmo fatte tante negli anni che pensavamo di avere. Non ne faremo più ma tu sei in tutte le cose belle che ogni giorno mi fanno sorridere ed essere grata. Ubuntu Toffa. So che anche oggi stai ballando...".

Giulio Golia ricorda Nadia Toffa a Verissimo

Ospite a Verissimo a ottobre 2025, Giulio Golia si era commosso nel parlare dell'amica e collega Nadia Toffa. "Ricordo Nadia così com'era, quando si arrabbiava, quando discutevamo. Il nostro è stato un rapporto di odio e amore. Era speciale, era illuminata. È entrata in punta di piedi e si è fatta valere subito, si imponeva. Poteva sembrare fredda, gelida, distaccata e poi dirti le cose più carine", aveva raccontato lo storico inviato de Le Iene, 56 anni.



"Nadia era tutto: era cucciola, era simpatica, divertente, seria, cazzuta, camaleontica, era tante cose insieme. Lei lo sa", aveva aggiunto.