Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati. Il calciatore, 41 anni, e la modella, 32 anni, hanno pubblicato la prima foto da marito e moglie. Come didascalia del post solo le iniziali dei loro nomi C e G con un cuore.



Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono conosciuti nel 2016, quando il calciatore era già papà di Cristiano Jr e stava per accogliere anche Mateo ed Eva, i gemelli avuti con la maternità surrogata. Nel 2017 è nata la prima figlia della coppia Alana Martina.



Nel 2021 hanno annunciato di essere in attesa di due gemelli: un maschietto e una femminuccia. Ma ad aprile 2022 hanno reso noto di aver perso, durante il parto, uno dei bambini che aspettavano. Nella stessa occasione hanno annunciato la nascita della figlia Bella Esmeralda. La proposta di matrimonio è arrivata ad agosto del 2025.

Nel video sotto, ripercorriamo la storia d'amore di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez.