Dopo il violento terremoto che ha colpito la Colombia, Shakira ha condiviso un messaggio sui social rivolto al suo Paese. "Cara Colombia, il mio cuore è con tutti coloro che oggi hanno avvertito questo terremoto e con le famiglie che stanno vivendo momenti di angoscia", ha scritto la cantante, 49 anni, su X. E ha aggiunto: "In momenti come questi, noi colombiani sappiamo unirci e sostenerci a vicenda. Tutta la mia forza e il mio amore vanno alla mia terra. Stringiamoci forte e prestiamo attenzione alle indicazioni, per poter dare il nostro aiuto non appena sarà possibile".