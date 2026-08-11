Dopo il violento terremoto che ha colpito la Colombia, Shakira ha condiviso un messaggio sui social rivolto al suo Paese. "Cara Colombia, il mio cuore è con tutti coloro che oggi hanno avvertito questo terremoto e con le famiglie che stanno vivendo momenti di angoscia", ha scritto la cantante, 49 anni, su X. E ha aggiunto: "In momenti come questi, noi colombiani sappiamo unirci e sostenerci a vicenda. Tutta la mia forza e il mio amore vanno alla mia terra. Stringiamoci forte e prestiamo attenzione alle indicazioni, per poter dare il nostro aiuto non appena sarà possibile".
Nelle scorse ore, infatti, un terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito la Colombia. Il sisma si è verificato con epicentro nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, nel nord-ovest del Paese. Si contano più di cento vittime.
La cantante Shakira è nata nel 1977 a Barranquilla, nella Colombia settentrionale. Appassionata alla danza e alla musica sin da bambina, a 13 anni si è trasferita nella capitale Bogotà. Considerata tra i principali esponenti del pop latino, Shakira è stata definita la "regina della musica latina".