Federica Petagna sposerà Yuri Orlandi e rivela: "Abbiamo perso un bambino"

Federica Petagna sposerà Yuri Orlandi. L'ex protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello, 22 anni, ha annunciato di aver ricevuto la proposta di matrimonio da parte del nuovo fidanzato, rispondendo anche a chi ritiene il passo prematuro: "'Non è presto?', 'Siete sicuri?' Perché in noi abbiamo ritrovato il vero significato di famiglia, di casa e di progetti condivisi".



Nel lungo messaggio condiviso sui social, Federica Petagna rivela di aver perso un bambino: "Per un attimo abbiamo vissuto il sogno più grande: diventare genitori. È arrivata una gravidanza e, insieme, abbiamo iniziato a immaginare il nostro futuro, progettando ogni dettaglio con il cuore pieno di speranza. Poi, in un giorno qualunque, quel sogno si è spezzato. Ho perso la gravidanza. Solo chi, purtroppo, ha vissuto un dolore così può capire cosa significhi davvero".



"Tutto questo ti cambia profondamente. Ti cambia dentro, cambia il modo in cui guardi la vita, ti fa crescere e ti riempie di un senso di responsabilità che prima non conoscevi. Ti guardi allo specchio e ti rendi conto che, da quel momento, qualcosa dentro di te non sarà più lo stesso. La vita, a volte, ti mette davanti a prove davvero pesanti. Prove che non avresti mai pensato di dover affrontare. Si va avanti, si cerca di ricominciare, di superare quel dolore insieme, ma senza dimenticare. Perché quel piccolo amore farà sempre parte di noi e lo porteremo nel cuore per il resto della nostra vita", aggiunge l'ex protagonista di Temptation Island.

"In tutto questo ci siamo sostenuti, ci siamo fatti forza a vicenda, anche quando sembrava impossibile. Ed è proprio per tutto questo che oggi incoroniamo il nostro amore, rendendolo ancora più forte, più consapevole e più vero. Per questo la mia risposta è sì", spiega Federica Petagna, dedicando poi un messaggio d'amore al fidanzato: "Perché sei la persona con cui voglio condividere ogni giorno della mia vita. Sei il mio porto sicuro, il mio migliore amico, il mio compagno di vita. Sei l'uomo che riesce a farmi sentire amata anche nei giorni più difficili, quello che mi prende per mano quando non ho la forza di camminare e che riesce a farmi sorridere anche quando il cuore è pieno di dolore. Con te ho capito che l'amore non è solo condividere i momenti belli, ma scegliersi ogni giorno, soprattutto quando la vita mette alla prova. E tu mi hai scelto, mi hai amata nelle mie fragilità, senza mai lasciarmi sola".



"Ti sceglierei ancora, mille volte. Ti direi 'sì' in ogni vita, perché sei la mia casa, il mio equilibrio, il mio posto felice. Sei l'uomo con cui voglio continuare a sognare, a ricominciare ogni volta che sarà necessario, a costruire il nostro futuro e, un giorno, la famiglia che desideriamo da sempre. Qualunque cosa ci riservi la vita, so che affrontarla con te renderà ogni passo più leggero. Perché il mio per sempre ha il tuo nome, e il mio cuore ha trovato casa nel tuo. Ti amo oggi, più di ieri, e continuerò ad amarti ogni giorno della nostra vita", conclude nella nota.



Federica Petagna è diventata nota al pubblico con la partecipazione a Temptation Island nel 2024 con l'allora fidanzato Alfonso D’Apice, a cui era legata da otto anni dopo aver iniziato una relazione da appena adolescente. Usciti insieme dal programma, la coppia ha interrotto la relazione successivamente e Federica ha iniziato una frequentazione con Stefano Tediosi, single conosciuto nel villaggio. Federica Petagna ha poi preso parte al Grande Fratello. A gennaio del 2026 Federica Petagna e Stefano Tediosi hanno annunciato la fine della loro relazione. Lo scorso giugno l'ex protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello ha ufficializzato la relazione con Yuri Orlandi.