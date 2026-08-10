Ospite a Verissimo, Nigiotti aveva raccontato il periodo difficile che lo aveva avvicinato ancora di più al nonno: "Dopo aver lasciato Amici, la casa discografica mi ha scaricato e io sono andato a vivere in campagna con mio nonno, a Livorno, dove davo qualche lezione di chitarra. Più che mio nonno, era il mio migliore amico". Di lui aveva ricordato: "Mi ha insegnato che la semplicità è la ricchezza, la bellezza di essere fieri delle proprie radici livornesi. Spero un giorno di insegnare le stesse cose ai miei figli".

Proprio quei figli sono arrivati il 13 marzo 2023, quando la compagna Giulia Diana ha dato alla luce i gemelli Maso e Duccio. Un nome, quello di Maso, scelto in omaggio al nonno Tommaso. Sempre a Verissimo, Nigiotti si era emozionato parlando della paternità: "L'unica cosa negativa del mio mestiere è che sto tanto lontano da casa. Torno a casa sempre appena posso, anche con l'ultimo treno. Anche se loro dormono, si svegliano con me e posso portarli a scuola".

Silvia Toffanin gli aveva chiesto se il matrimonio fosse nei suoi pensieri. "No, io mi sento libero così. Per me l'amore è una promessa. Non ho bisogno di rendere più forte la mia promessa con un anello", aveva spiegato Nigiotti parlando del legame con Giulia Diana, al suo fianco da anni: "Lei mi conosce da sempre, da prima di tutto, da quando io facevo il magazziniere".