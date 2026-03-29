Enrico Nigiotti: "Non mi sposo con Giulia, mi sento libero così"

Dopo aver raccontato le diverse fasi della sua carriera, Enrico Nigiotti si emoziona nello studio di Verissimo parlando della sua vita da papà e dell'amore per i gemelli Maso e Duccio, nati il 13 marzo 2023.

"L’unica cosa negativa del mio mestiere è che sto tanto lontano da casa. Torno a casa sempre appena posso, anche con l’ultimo treno. Anche se loro dormono, si svegliano con me e posso portarli a scuola", racconta il cantante.

"Ti piacerebbe sposarti o non è nei vostri pensieri?", domanda Silvia Toffanin. "No, io mi sento libero così. Per me l'amore è una promessa. Non ho bisogno di rendere più forte la mia promessa con un anello", spiega Enrico Nigiotti parlando del grande sentimento che lo lega alla compagna Giulia Diana, "Lei mi conosce da sempre, da prima di tutto, da quando io facevo il magazziniere".