Cristina Chiabotto , 39 anni, pubblica su Instagram alcune foto ricordo della sua vacanza a Formentera, trascorsa insieme al marito Marco Roscio - sposato nel 2019 dopo un anno di relazione -, e alle figlie Luce , nata nel 2021, e Sofia , venuta al mondo nel 2022. "Mi casa", "la mia casa", scrive la showgirl in spagnolo a corredo del carosello social.

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Cristina Chiabotto ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo essere diventata mamma. "Non sono sparita. Ho semplicemente cambiato dimensione. Navigo a vele spiegate nella seconda maturità", ha confidato l'ex Miss Italia.

A proposito della sua nuova dimensione, la showgirl ha raccontato: "Marito, figlie, lavoro quanto basta. Le bimbe sono arrivate a tredici mesi l’una dall’altra e hanno segnato un nuovo inizio. Sarebbe stato impossibile occuparmi di loro mantenendo la mia attività con gli stessi ritmi. Diciamo che mi sono concessa un piccolo-grande stop, mossa dal desiderio di dedicarmi a pieno servizio a ciò che metto al di sopra di tutto, la famiglia".

