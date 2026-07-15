Cristina Chiabotto: “Faccio la mamma a tempo pieno”

Cristina Chiabotto racconta in un'intervista come sia cambiata la sua vita, dopo essere diventata mamma di Luce (2021) e di Sofia (2022), nate dal matrimonio con Marco Roscio. "Non sono sparita. Ho semplicemente cambiato dimensione. Navigo a vele spiegate nella seconda maturità", afferma la showgirl, 39 anni, in un'intervista al Corriere della Sera.

Della sua nuova dimensione, racconta: "Marito, figlie, lavoro quanto basta. Le bimbe sono arrivate a tredici mesi l’una dall’altra e hanno segnato un nuovo inizio. Sarebbe stato impossibile occuparmi di loro mantenendo la mia attività con gli stessi ritmi. Diciamo che mi sono concessa un piccolo-grande stop, mossa dal desiderio di dedicarmi a pieno servizio a ciò che metto al di sopra di tutto, la famiglia".



Legata a Marco Roscio dal 2018, l'ha sposato nel 2019 dopo un anno di relazione. Della storia con il marito, Cristina Chiabotto dice: "L’ho conosciuto allo stadio, in tribuna Agnelli, durante una partita della mia squadra, la Juventus. Nel frequentarlo mi ha colpito il suo essere testa e cuore. Nel senso che qualsiasi cosa dicesse, non era buttata lì. Fui attratta dal suo modo naturale di fare il galantuomo, modi d’altri tempi. Le nostre famiglie ci hanno dato la stessa impostazione, il rispetto dei sentimenti profondi. Dopo un anno eravamo già sposati". Per quanto riguarda il segreto del loro amore, la showgirl rivela: "Non aver cambiato abitudini, non esserci d’intralcio. Io esco con le amiche, lui gioca a golf, non ci comprimiamo. Pur avendo caratteri diversi, siamo uniti dalla stessa visione della vita".



Nell'intervista Cristina Chiabotto ripercorre anche la sua lunga carriera, iniziata nel 2004 con la vittoria di Miss Italia. Concorso di bellezza che però oggi la showgirl non consiglierebbe alle sue figlie: "È una manifestazione molto cambiata rispetto ai miei tempi. Prima era quasi un gioco. Bisognerebbe imporsi di restare sé stesse, comunque vada a finire. Non augurerei alle mie figlie di partecipare".



Oggi, al lavoro in tv, Cristina Chiabotto affianca quello dei social: "Cerco di fare il possibile per allontanarmi poco da casa, sto via al massimo una notte se devo condurre le serate. La pubblicità è cambiata, è tutto molto più rapido e questo mi permette di restare mamma a tempo pieno. Gli accompagnamenti a scuola e allo sport di Sofia e Luce sono a mio appannaggio. È importantissimo per me esserci all’inizio e alla fine dei loro impegni".



