Lorella Cuccarini: "Ora sogno di diventare nonna"

Dalle emozioni per il matrimonio del figlio Giorgio al desiderio di diventare nonna fino al rapporto con il tempo che passa: Lorella Cuccarini si è raccontata in un'intervista. "A maggio mio figlio Giorgio, il gemello di Chiara, si è sposato con Sole, la sua compagna da cinque anni. Il cuore mi scoppiava di gioia. Mio marito Silvio e io ci guardavamo con i lucciconi agli occhi pensando a quello che abbiamo costruito in questi trentasei anni insieme, e quel giorno era tutto lì compatto, attorno a noi", ha detto l'artista, 60 anni, a Gente.



Alla domanda se desideri diventare nonna, Lorella Cuccarini ha risposto: "Sogno di esserlo e mi piacerebbe accadesse quando sarò ancora attiva e piena di energia, così da poter dare un supporto. Ma non metto pressione ai miei figli e per il momento tutto tace. Prima o poi spero accada".



Oltre a Chiara e Giorgio (2000), Lorella Cuccarini è mamma anche di Sara (1994) e Giovanni (1996), avuti con il marito Silvio Capitta, con cui è sposata dal 1991. A proposito del loro lungo matrimonio, l'artista ha detto: "È un traguardo a cui si arriva guardando nella stessa direzione anche nei momenti difficili. Non esiste la famiglia del Mulino Bianco né la coppia perfetta, esistono quelle che ci mettono impegno e restano compatte anche nei periodi più bui. E noi siamo così".



Nell'intervista, l'insegnante di Amici ha parlato anche del suo rapporto con il tempo che passa: "Quando tolgo le lenti a contatto, che porto per colmare un grado e mezzo di diottrie, spariscono le rughette e quindi mi vedo meglio. Sono contenta di come sono, e mi prendo cura del mio viso in modo molto naturale. Non sono contro la chirurgia estetica ma non mi sono ancora lasciata convincere. Non vorrei perdermi espressioni che fanno parte di me".

Lorella Cuccarini aveva rivelato il desiderio di diventare nonna anche a Verissimo: "Aspettiamo, ho ancora un po' di tempo. Per il momento non se ne parla, però… Me lo auguro".