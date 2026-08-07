Gerry Scotti compie 70 anni, storia di un'icona della tv

Gerry Scotti compie 70 anni. Nato il 7 agosto 1956 in provincia di Pavia, Virginio Scotti è l'unico figlio di Mario, operaio che lavora alle rotative del Corriere della Sera, e Adriana, casalinga.



Dopo essersi trasferito con la famiglia a Milano, ha frequentato il liceo classico, per poi iscriversi a giurisprudenza, ma senza completare gli studi. Ha mosso i primi passi in radio per poi approdare alla tv. Nella sua straordinaria carriera ha condotto tantissimi programmi: dal Festivalbar a La Corrida. Ha recitato anche in alcune amate serie tv, come Finalmente soli con Maria Amelia Monti, per poi affermarsi come re indiscusso dei quiz televisivi. Gerry Scotti è il volto di alcuni quiz diventati cult: da Passaparola a Chi vuol essere milionario?, fino al recente successo de La ruota della fortuna.

Gerry Scotti è papà di Edoardo, nato nel 1992 dal matrimonio con Patrizia Grosso, terminato nel 2009. Edoardo l'ha reso nonno di tre nipotini: Virginia (2020), Pietro (2023) e Olivia (2025). A Verissimo aveva detto: "Quando diventi nonno, vedi proprio il cerchio della vita, è incredibile. Ora mi sono posto come obiettivo quello di vedere anche i figli di Virginia".



Nel video sopra, la storia di Gerry Scotti.