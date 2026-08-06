Federica Pellegrini ha compiuto 38 anni e per l'occasione ha condiviso su Instagram un album con alcune foto ricordo dei festeggiamenti del compleanno. Con lei, negli scatti, le figlie Matilde e Rachele e il marito Matteo Giunta, 44 anni. "Un 5 da ricordare", ha scritto la campionessa di nuoto a corredo degli scatti facendo riferimento al giorno del suo compleanno, il 5 agosto.
Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono una coppia dal 2019 e marito e moglie dal 2022. Nel 2024 sono diventati genitori per la prima volta con la nascita di Matilde. A dicembre del 2025 Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno annunciato di essere in attesa della seconda figlia. La piccola Rachele è nata ad aprile 2026. Il nome è stato scelto dalla sorella maggiore, come hanno spiegato i genitori a Verissimo: "Matilde è un'appassionata di libri e si è appassionata a una storia in particolare, la cui protagonista è entrata nelle nostre vite".
Dopo essere diventata madre per la seconda volta, Federica Pellegrini ha condiviso con i suoi follower sui social cosa ha imparato nei suoi primi mesi da mamma bis. "Ho scoperto che si può allattare ogni tre ore, che alla sera nel dubbio comunque piangono, che possono dormire anche di giorno", ha scritto la campionessa di nuoto su Instagram pubblicando una foto con la secondogenita.
Mentre a proposito della gestione familiare delle loro due figlie e dei loro quattro cani, Federica Pellegrini ha risposto a chi, sui social, insinua che lei e il marito Matteo Giunta si facciano aiutare da diverse figure professionali. "Non ho cuochi, ci arrangiamo io e Matteo. Sicuramente mangiamo meglio quando vengono i nonni. Però per il resto la nostra vita è molto semplice", ha raccontato la campionessa, aggiungendo poi: "Noi abbiamo tre diverse dog sitter, ma nessuna tata".