COMPLEANNI 06 agosto 2026

La campionessa di nuoto pubblica sui social un album di foto in occasione del suo 38esimo compleanno festeggiato con le figlie e il marito Matteo Giunta

Federica Pellegrini con le figlie Matilde e Rachele

Federica Pellegrini ha compiuto 38 anni e per l'occasione ha condiviso su Instagram un album con alcune foto ricordo dei festeggiamenti del compleanno. Con lei, negli scatti, le figlie Matilde e Rachele e il marito Matteo Giunta, 44 anni. "Un 5 da ricordare", ha scritto la campionessa di nuoto a corredo degli scatti facendo riferimento al giorno del suo compleanno, il 5 agosto.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono una coppia dal 2019 e marito e moglie dal 2022. Nel 2024 sono diventati genitori per la prima volta con la nascita di Matilde. A dicembre del 2025 Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno annunciato di essere in attesa della seconda figlia. La piccola Rachele è nata ad aprile 2026. Il nome è stato scelto dalla sorella maggiore, come hanno spiegato i genitori a Verissimo: "Matilde è un'appassionata di libri e si è appassionata a una storia in particolare, la cui protagonista è entrata nelle nostre vite".