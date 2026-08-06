Addio a Francesco Guccini. Il cantautore si è spento all'età di 86 anni. A renderlo noto la famiglia, sottolineando che "nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata". Sempre la famiglia, "nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere, a chi lo ha amato, di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre".

Nato a Modena nel 1940, Francesco Guccini è stato fra i più rappresentativi e popolari cantautori italiani. Dopo aver debuttato nel 1967 con l'LP Folk beat n. 1, ha pubblicato durante la sua lunga carriera oltre venti album di canzoni. Tra i suoi brani più celebri La locomotiva e L'avvelenata. È stato anche scrittore e autore di canzoni per altri interpreti. Ha scritto per esempio alcuni dei maggiori successi dei Nomadi. Francesco Guccini lascia la moglie Raffaella e la figlia Teresa, nata nel 1978 dal primo matrimonio.