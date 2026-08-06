Antonio Banderas: “L’infarto è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata nella vita”

"Si sa che prima o poi si morirà. Ma quando la morte ti sfiora così da vicino, è un promemoria incredibilmente chiaro di quanto sia stupido perdere tempo con cose che non meritano di far parte della tua vita": Antonio Banderas ha parlato in un'intervista a People dell'infarto a cui è sopravvissuto nel 2017. "Il mio infarto è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata nella vita. È come se qualcuno mi avesse messo un paio di occhiali, permettendomi di vedere una realtà che prima non vedevo", ha aggiunto l'attore, 65 anni.



Antonio Banderas si trovava nella sua casa in Inghilterra quando è stato colto da un malore. Prima dell'arrivo dei soccorsi, la sua compagna, Nicole Kimpel, gli somministrò dell'aspirina. Trasportato in ospedale, fu sottoposto a un intervento d'urgenza nel quale gli furono impiantati tre stent nelle arterie. Dopo l'infarto, l'attore ha deciso di cambiare vita, smettendo di fumare e tornando a vivere in Spagna. Riguardo alla decisione di tornare nella sua città natale, l'attore ha spiegato: "Quelli a Los Angeles sono stati anni bellissimi ed entusiasmanti, ma ho sempre avuto la sensazione che fosse una situazione provvisoria, destinata a non durare per tutta la vita. Sapevo che il mio posto non era a Malibu, ma a Malaga. Le persone vivono come se non dovessero morire mai. Accumulano cose. Io non voglio accumulare nulla. L'unica cosa che mi interessa oggi è fare esperienza della vita".





Legato dal 2015 alla consulente finanziaria olandese Nicole Kimpel, Antonio Banderas è papà di Stella (1996), nata dal matrimonio con Melanie Griffith, terminato nel 2014. Il matrimonio con Melanie Griffith ha reso l'attore patrigno di Dakota Johnson - nata dal matrimonio dell'attrice e Don Johnson - e di Alexander Bauer, nato dal matrimonio di Melanie Griffith con Steven Bauer. Parlando dei figli, Antonio Banderas ha dichiarato: "Con i miei figli c'è solo amore. Li vedo crescere e diventare delle belle persone e ne sono immensamente orgoglioso. Tutti e tre - mia figlia biologica e gli altri due - stanno benissimo. Devo dire che Melanie è stata una madre straordinaria".

