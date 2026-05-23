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L'intervista23 maggio 2026

Lorella Cuccarini parla del matrimonio del figlio Giorgio: "Ora mi auguro di diventare nonna"

Lorella Cuccarini racconta a Verissimo le emozioni del matrimonio del figlio e parla della possibilità di diventare nonna: "Per il momento non se ne parla, però.."
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Lorella Cuccarini si racconta a Verissimo dopo il matrimonio del figlio Giorgio e la vittoria di Lorenzo Salvetti ad Amici25. "Tante emozioni diverse, tutte bellissime", commenta.

Sulle nozze del figlio Giorgio, che il 2 maggio si è sposato con la compagna Mariasole, racconta: "Mio figlio ci teneva a vivere questa giornata". A proposito dello stile scelto dagli sposi, il total white, Cuccarini precisa: "Hanno scelto loro il tema".

La conduttrice e insegnante di canto della scuola di Amici parla anche della possibilità di diventare nonna: "Aspettiamo, ho ancora un po' di tempo. Per il momento non se ne parla, però… Me lo auguro".

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