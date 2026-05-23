Rudy Zerbi è ospite a Verissimo per sostenere la sua allieva Elena D'Elia e, con l'occasione, racconta alcuni dettagli sul suo matrimonio segreto con Grace Raccah, celebrato il 10 maggio 2026.

È con la fede al dito che Rudy Zerbi si presenta in studio: "L'ultima volta ti ho detto che avevo le farfalle nello stomaco. Le farfalle guarda cosa sono diventate".

"Io le cose o le dico qui a Verissimo o non le dico mai a nessuno", spiega Zerbi, poi aggiunge: "Forse per la prima volta nella mia vita ho capito che uno non si deve vergognare di dire: sono innamorato, sono felice, finalmente ho trovato la persona giusta per me, è una cosa bellissima e la voglio dire a tutti".

Rudy Zerbi rivede le immagini del matrimonio: "Vedere queste foto mi emoziona perché è successo tre settimane fa, neanche, e ancora devo assorbire la botta. Ogni tanto tocco la fede per avere conferma che sia successo". Poi scherza: "Ho voluto fare in fretta perché avevo paura che si rendesse conto di come sono veramente e poi non mi sposa più".

Per Rudy Zerbi si tratta del secondo matrimonio. In precedenza era stato sposato con Simona, con cui ha avuto i figli Tommaso e Luca. È inoltre padre di Edoardo, nato dalla relazione con Carlotta Miti, e di Leo, avuto con l'ex compagna Maria Soledad Temporini.