Rudy Zerbi ha sposato Grace Raccah



Per Rudy Zerbi si tratta del secondo matrimonio. L'insegnante di Amici è stato già sposato con Simona, con cui ha avuto i figli Tommaso e Luca. Ed è anche papà di Edoardo, nato dalla relazione con Carlotta Miti, e di Leo, avuto con l'ex compagna Maria Soledad Temporini.



Ospite a Verissimo lo scorso marzo, Rudy Zerbi aveva raccontato di aver ritrovato l'amore: "Sono molto felice, sto molto bene. Sto con una donna che vuole tutto tranne che si parli di lei e io lo voglio rispettare. Fa un altro tipo di lavoro". Parlando della compagna, ora moglie, aveva aggiunto: "È più giovane di me, però è una donna talmente straordinaria che nei momenti difficili quella grande è lei. Sono un uomo molto fortunato. È anche una meravigliosa mamma di una bambina più o meno dell'età del mio piccolo. Questa cosa è meravigliosa perché abbiamo in casa anche una femminuccia che io non ho mai avuto".