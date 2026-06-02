Rudy Zerbi, l'ironica foto della moglie: "Pensavo di essere la sua unica gioia, ma invece…"

Per Rudy Zerbi quello con Grace Raccah è il secondo matrimonio. L'insegnante di Amici è stato sposato con Simona, con cui ha avuto i figli Tommaso e Luca . Rudy è anche papà di Edoardo , nato dalla relazione con Carlotta Miti, e di Leo , avuto con l'ex compagna Maria Soledad Temporini.

Ospite a Verissimo per sostenere la sua allieva di Amici Elena D'Elia, Rudy Zerbi ha raccontato alcuni dettagli sul suo matrimonio segreto con Grace Raccah. "Ho voluto fare in fretta perché avevo paura che si rendesse conto di come sono veramente e poi non mi sposa più", ha scherzato.

"Io le cose o le dico qui a Verissimo o non le dico mai a nessuno - ha aggiunto Rudy Zerbi - Forse per la prima volta nella mia vita ho capito che uno non si deve vergognare di dire: sono innamorato, sono felice, finalmente ho trovato la persona giusta per me, è una cosa bellissima e la voglio dire a tutti".