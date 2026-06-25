Drew Barrymore, la dedica a Cameron Diaz: “Migliori amiche dall’adolescenza”

Drew Barrymore e Cameron Diaz : un'amicizia che dura da più di 35 anni e che è stata celebrata sui social con alcuni scatti delle due attrici. A condividerli è stata Drew Barrymore, che ha voluto rispondere alla domanda: "Chi è stato al tuo fianco?". "Cameron e io siamo migliori amiche da quando eravamo adolescenti. Lei c'è sempre stata per me, nei momenti belli e in quelli difficili. Questo è il mio perché", ha spiegato Drew Barrymore, pubblicando delle foto con l'amica e aggiungendo nella didascalia del post: "Facciamo vedere alle persone l'amore che meritano. Ehi Cameron Diaz, ti voglio bene".

Drew Barrymore, 51 anni, e Cameron Diaz, 53 anni, sono nate entrambe in California. Hanno recitato insieme nel 2000 nel celebre film Charlie's Angels, ma la loro amicizia è nata prima ed è sopravvissuta a Hollywood, come ha dichiarato la stessa Drew Barrymore in un'intervista: "Nessuna delle due si è mai persa nelle sciocchezze di Hollywood. Volevamo semplicemente vivere la nostra vita. Credo che entrambe abbiamo sempre ricordato ciò che conta davvero: le nostre amicizie e il nostro gruppo di amiche, molto unito".

L'attrice di 50 volte il primo bacio aveva rivelato, in una diretta sui social, anche il loro primo incontro: "Ci siamo conosciute quando io avevo 14 anni e lei 16. Io lavoravo in una caffetteria e lei faceva la giovane modella". Parlando sempre della loro amicizia, Drew Barrymore aveva aggiunto: "Abbiamo vissuto insieme nascite, vita, morte, matrimoni, divorzi, momenti belli e brutti, il lavoro, i fidanzati, gli amici, i viaggi. Non c'è nulla che non abbiamo affrontato insieme".



Nel wochit sotto, le amicizie tra Vip nate nei programmi Tv.