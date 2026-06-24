Chiara Bontempi condivide sui social un romantico video insieme al marito Gianmarco Tamberi, con cui nel 2025 ha avuto la figlia Camilla . "Momenti così preziosi. Quando la nostra piccolina dorme e in un attimo torniamo quelli che eravamo", scrive la moglie del campione, pubblicando un filmato con il marito in piscina. Gianmarco Tamberi, 34 anni, e Chiara Bontempi, 31 anni, sono una coppia da oltre 15 anni: si sono conosciuti da adolescenti, quando lei aveva 14 anni e lui 17. Si sono sposati a Pesaro a settembre del 2022 . Ad agosto del 2025, sono diventati genitori di Camilla.

Ospite a Verissimo, Chiara Bontempi aveva raccontato il parto: "Ho fatto più di 30 ore di travaglio. Mi si erano rotte le acque, ma non partivano le contrazioni, quindi mi hanno dovuto indurre il parto. Alla fine però è andato tutto bene, ho fatto un parto naturale".



Gianmarco Tamberi non aveva nascosto le difficoltà dei primi tempi da genitori: "I primi mesi è stato un po' difficile capire cosa stesse succedendo. Poi c'è stato come un click e da quel momento ogni cosa che sembrava un peso - cambiarla, cullarla per farla dormire, farla smettere di piangere - è diventata qualcosa che non vedo l'ora di fare. Quando non sono con lei mi manca da morire".



Il campione e la moglie avevano parlato anche del nuovo equilibrio come coppia: "Ci stiamo lavorando. È stato uno stravolgimento importante". Alla domanda se in futuro desiderino una sorellina o un fratellino per Camilla, Chiara Bontempi aveva risposto: "Prima avrei detto un no categorico, adesso dico sì, ma dopo le Olimpiadi di Los Angeles 2028".