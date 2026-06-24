Teresa Langella, la dedica alla sorella Anna: “Sei il bene più prezioso che mamma e papà potessero darmi"

"Ho desiderato questo momento più di ogni altra cosa al mondo e più ti guardo e più penso che tu sia il bene più prezioso che mamma e papà potessero darmi ", scrive Teresa Langella, che chiede ai follower: "Ma allora ci somigliamo o no? Lei è stupenda, lo so". " Sei tutta la mia vita . C'è chi vedrà questa come una semplice foto e chi invece vedrà tutto quello che siamo sempre state", conclude l'ex tronista.

"Tre giorni tutti per noi": vacanza tra sorelle per Teresa e Anna Langella . L'ex tronista di Uomini e Donne , 34 anni, ha pubblicato sui social uno scatto con sua sorella, dedicandole dolci parole.

Ospite a Verissimo nel 2024, Teresa Langella aveva ricevuto un messaggio da parte di Anna. In quell'occasione, l'ex tronista aveva rivelato di essere preoccupata per la sorella. "È molto riservata, ma ultimamente si è chiusa tanto. Una donna dovrebbe essere libera", aveva detto Teresa Langella, lasciando intendere che in parte la chiusura della sorella potesse essere legata alla sua relazione sentimentale.

"Dipende tutto da lei. Il suo ragazzo deve capire che in una relazione deve lasciare la libertà. Ci sono troppi freni, troppe privazioni, anche se è la vita che ha scelto lei", aveva aggiunto Alessandro, papà di Teresa e Anna. In passato Teresa aveva anche provato a convincere Anna a farsi aiutare con la terapia: "Mia sorella è anche altro da quello che appare adesso. Una donna deve sentirsi libera di essere quello che è. Sono anni che glielo dico, su questo un po' mi delude".