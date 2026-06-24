"Sto tornando a essere un po' di più la persona che ero una volta": Angelina Jolie si è aperta in un'intervista a Yahoo Entertainment, in cui ha tracciato un bilancio della sua vita all'età di 51 anni.



"Sto scoprendo qualcosa ora che le mie figlie sono più grandi. Mi parlano da giovani donne e, osservandole, capisco cosa desidero per loro. Capisco cosa non voglio che perdano e a cosa vorrei che si aggrappassero. E questo mi sta ricordando ciò che forse ho perso io", ha spiegato l'attrice, mamma di sei figli: Maddox - adottato nel 2002 -, Zahara - adottata nel 2005 -, Shiloh - nata nel 2006 dal matrimonio con Brad Pitt -, Pax - adottato nel 2007 -, e Knox e Vivienne, avuti nel 2008 sempre con l'ex marito Brad Pitt, con cui è stata sposata dal 2014 al 2016.

Riferendosi sempre alle figlie, l'attrice ha aggiunto: "Penso che, in qualche modo, mi stiano riportando alla persona che ero. Il desiderio che abbiano tutta la forza, l'apertura, la dolcezza, la fede e la determinazione possibili me lo ricorda continuamente. Credo che ora vogliano che io non sia soltanto 'mamma'. C'è uno spazio diverso per me, per tornare a essere quella donna, non solo una madre".

Nel corso dell'intervista l'attrice infatti ha ammesso di non aver avuto relazioni negli ultimi dieci anni. La confessione è arrivata dopo una riflessione sul film Couture - di cui la stessa Angelina Jolie è protagonista - che racconta la storia di una donna che riceve una diagnosi di tumore al seno. Una vicenda a cui Angelina Jolie si sente profondamente vicina, avendo perso sua mamma a causa delle complicazioni di un tumore alle ovaie e al seno ed essendosi lei stessa sottoposta a una duplice mastectomia preventiva, di cui ha mostrato le cicatrici nel 2025, dopo la diagnosi di mutazione del gene BRCA1.

"Molto spesso, quando un progetto parla del tumore di una donna, raramente viene celebrata la sua sessualità dopo la diagnosi", ha affermato l'attrice, riferendosi alla relazione del suo personaggio in Couture con un uomo interpretato da Louis Garrel. "Per essere sincera, non ho più frequentato nessuno dopo il divorzio di dieci anni fa. Perciò tendo a pensare che quell'aspetto di me non sia centrale nella mia vita, soprattutto quando mi concentro sui miei figli e sulla mia famiglia", ha rivelato Angelina Jolie, che, tornando a parlare del suo personaggio, ha aggiunto: "Mi ci è voluto un attimo per pensare: beh, può anche amare sua figlia, essere completamente dedicata a lei e allo stesso tempo avere bisogno di questo come donna e riceverlo come donna".

Tracciando un bilancio della sua vita, l'attrice ha concluso: "Le cose stanno cambiando, ma in un modo che non mi aspettavo. Non mi sembra di avere 51 anni e di iniziare a pensare all'invecchiamento. Sto pensando che devo tornare a vivere. Tornare a essere libera. In un certo senso, perché la vita mi ha spezzata un po'."

Nel video sotto, scopriamo le star italiane e internazionali che hanno parlato di mastectomia.