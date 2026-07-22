" Buon tredicesimo compleanno al principe George! ", hanno scritto, aggiungendo l'emoticon di un cono spara coriandoli come didascalia dello scatto che mostra il principino sorridente, con le mani in tasca e un completo scuro.

Il 22 luglio George , primogenito del principe e della principessa del Galles, compie 13 anni e per l'occasione è stato diffuso dal profilo Instagram ufficiale dei reali una foto inedita del principino.

George è il primo figlio nato dall'amore tra il principe William, 44 anni, e Kate Middleton, 44 anni. La coppia ha altri due figli: la secondogenita Charlotte, che ha compiuto 11 anni a maggio, e il terzogenito Louis, che ha festeggiato otto anni ad aprile.

William e Kate si sono conosciuti all'Università. La principessa ha aspettato a lungo prima di arrivare al "sì" (circa otto anni). Per questo era stata definita "Waity Katie" (la Kate che aspetta). Si sono sposati il 29 aprile 2011 nell'Abbazia di Westminster.

Nel video sotto, la storia d'amore di William e Kate.