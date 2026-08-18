Rania di Giordania nonna per la terza e quarta volta: "Aspettavamo tanto di conoscervi, Talia e Rania"

Rania di Giordania è diventata nonna per la terza e quarta volta. La secondogenita Iman e il marito Jameel Alexander Thermiotis hanno accolto due gemelline, Talia e Rania. L'annuncio della gravidanza da parte della coppia era avvenuto solo poche settimane fa.

La stessa regina scrive sui social: "Il Signore ci ha benedetto con la salvezza, amore mio Iman. La famiglia si è illuminata, la gioia è cresciuta, la benedizione è aumentata". Rania rivolge si rivolge poi alla coppia e alla primogenita: "Auguri a Iman e Jameel, e auguri alla mia amata Amina, la sorella maggiore. Che sia tra le pie e le virtuose, se Dio vuole".