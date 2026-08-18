Rania di Giordania nonna per la terza e quarta volta: "Aspettavamo tanto di conoscervi, Talia e Rania"

Rania di Giordania è diventata nonna per la terza e quarta volta. La secondogenita Iman e il marito Jameel Alexander Thermiotis hanno accolto due gemelline, Talia e Rania. L'annuncio della gravidanza da parte della coppia era avvenuto solo poche settimane fa.
La stessa regina scrive sui social: "Il Signore ci ha benedetto con la salvezza, amore mio Iman. La famiglia si è illuminata, la gioia è cresciuta, la benedizione è aumentata". Rania rivolge si rivolge poi alla coppia e alla primogenita: "Auguri a Iman e Jameel, e auguri alla mia amata Amina, la sorella maggiore. Che sia tra le pie e le virtuose, se Dio vuole".
Il post, pubblicato anche in inglese, svela i nomi delle due neonate: "Sane, felici e finalmente qui. Aspettavamo così tanto di conoscervi, Talia e Rania", scrive Rania, per poi concludere: "Congratulazioni Iman, Jameel, e alla dolce sorella maggiore Amina".
Le due gemelline sono la seconda e terza figlia della coppia, venute al mondo dopo la primogenita Amina. Con l'arrivo di Talia e Rania, il numero dei nipoti della regina e del re Abd Allah II sale a quattro.
Rania al-Yasin ha sposato il re di Giordania Abd Allah II nel 1993. Dalla loro unione sono nati quattro figli: il principe Ḥusayn, nato nel 1994 ed erede al trono, la principessa Iman, nata nel 1996, la principessa Salma, nata nel 2000, e il principe Hashim, nato nel 2005. Prima delle due gemelline, il re e la regina di Giordania erano già nonni di Iman, nata nel 2024, figlia del primogenito Ḥusayn e della moglie Rajwa, e della piccola Amina, nata nel 2025, primogenita della coppia formata da Iman e dal marito Jameel.