Le voci di una relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti hanno iniziato a circolare nella primavera del 2026. La prima foto social, che ha ufficializzato la relazione, è arrivata lo scorso giugno e ha dato inizio alla prima estate di coppia di Michelle Hunziker e Giulio Berruti, di cui la conduttrice ha condiviso alcuni momenti.

Ospite a Verissimo, Michelle Hunziker aveva parlato dell'amore: "Una cosa che ho imparato è che quando tu sei felice lo devi comunicare e divulgare il meno possibile, perché dal momento in cui lo divulghi, sempre più persone vogliono metterci il becco. Quello che posso dire è che sì, sono felice, molto, ma i dettagli li tengo in una cassaforte svizzera".