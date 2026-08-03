Michelle Hunziker e la prima estate d'amore con Giulio Berruti: “Un luglio che porto nel cuore”

Il video condiviso da Michelle Hunziker sui social si apre con alcuni attimi del matrimonio della sua prima figlia, Aurora Ramazzotti, nata nel 1996 dall'amore con Eros Ramazzotti. Durante la cerimonia di nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza , la conduttrice aveva anche tenuto un commovente discorso . "Quando sei arrivata hai trasformato la nostra vita - aveva detto emozionata Michelle - "Mamma e papà pensavano di doverti insegnare tutto e in realtà sei stata tu a insegnare a noi".

Michelle Hunziker parla dell'amore a Verissimo

Ospite a Verissimo ad aprile, Michelle Hunziker aveva parlato anche dell'amore. "Una cosa che ho imparato è che quando tu sei felice lo devi comunicare e divulgare il meno possibile, perché dal momento in cui lo divulghi, sempre più persone vogliono metterci il becco", aveva detto Michelle Hunziker a Silvia Toffanin. La conduttrice aveva concluso l'argomento con la sua solita ironia: "Quello che posso dire è che sì, sono felice, molto, ma i dettagli li tengo in una cassaforte svizzera".

Michelle Hunziker ha poi ufficializzato sui social la sua relazione a giugno, quando ha pubblicato per la prima volta su Instagram una foto insieme a Giulio Berruti. A fare da sfondo allo scatto un romantico tramonto; Secret Garden di Bruce Springsteen la canzone scelta per accompagnare la pubblicazione.